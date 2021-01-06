عصام سالم يوضح الموقف النهائي لـ زيزو وبنشرقي مع الزمالك.. وتطورات ساسي ومصطفى محمد

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 17:12

كتب : FilGoal

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كشف عصام سالم المتحدث باسم الزمالك عن الموقف النهائي لـ أحمد سيد "زيزو"، وأشرف بنشرقي لاعبا الفريق، وآخر تطورات عروض فرجاني ساسي ومصطفى محمد.

وقال عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم" "طلبنا رأي باتشيكو في احتمالية رحيل ساسي ومصطفى محمد فرفض التوقيع على موافقة كتابية، وأخبرنا إن القرار متروك للإدارة".

وأضاف "سانت إيتيان لم يصل عرضه للمبلغ المطلوب من قبلنا حتى الآن، والذي يجعلنا نوافق على بيع الللاعب".

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وعن تمرد بنشرقي المزعوم، قال سالم "أشرف بنشرقي يتدرب حاليا مع الفريق وسيكون حاضرا على الأغلب بقائمة لقاء طلائع الجيش. لا صحة لتمرده".

الزمالك حسم موقف زيزو بالاستمرار أيضا، فقال "أحمد سيد زيزو اقتنع برفض العرض الإماراتي وقرارانا باستمرار، وشكر النادي على ما وصل له من سمعة جيدة بسبب اللعب مع الفريق".

وأتم "من المؤكد أننا مقتنعين بكفاءة وقدرات لاعبينا، ولكن لدينا علامات استفهام على كل هذه العروض التى انهالت فجأة على الفريق وكأن هناك من يريد تشتيت انتباه اللاعبين وإحراج مجلس الإدارة الحالي".

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك طلائع الجيش
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