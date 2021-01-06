الزمالك: نتقبل قرار تقديم موعد مواجهة المصري بسبب مونديال اليد

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 16:46

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - إنبي

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك تقبل قرار اتحاد الكرة بتقديم موعد مواجهة المصري.

ويلعب الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الجولة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل بدلا من يوم 16 يناير.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه أن تقديم موعد المباريات نظرا لتعارضه مع إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد في نفس التوقيت.

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وقال قاسم عبر موقع ناديه الرسمي: "نتقبل قرار اتحاد الكرة بتقديم موعد مباراة المصري لأن الأمر يصب في مصلحة مصر نظرا لإقامة مونديال اليد في نفس التوقيت".

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 من شهر يناير الجاري.

وأضاف قاسم "كما عدل اتحاد الكرة موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

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