العيسوي لـ في الجول: مواجهة الرجاء بطولة.. نسعى لمصالحة جماهير الإسماعيلي

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 16:37

كتب : ياسر الشريف

أبو طالب العيسوي مدرب الإسماعيلي

يرى أبو طالب العيسوي المدير الفني للإسماعيلي أن لقاء فريقه أمام الرجاء المغربي تعد بمثابة البطولة.

ويلعب الإسماعيلي ضد الرجاء في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على ملعب محمد الخامس، يوم الاثنين المقبل، 11 يناير.

وكان الإسماعيلي قد تفوق في لقاء الذهاب بهدف دون رد ويكفيه العودة بالتعادل من المغرب للتأهل للمباراة النهائية.

وقال العيسوى لـFilGoal.com: "المباراة تعد بمثابة البطولة بالنسبة لنا وليست مباراة عادية".

وأضاف "لقد طوينا صفحة الدوري وكل تركيزنا الآن في البطولة العربية لكي نفوز بها".

وأضاف "نسغى لاستغلال البطولة لنخرج من دائرة المرحلة التي نمر لها، ولكي نصالح جماهيرنا".

وعن خروج الرجاء من دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق تونجيث السنغالي، قال: "لن نعتبر أن الخروج في صالحنا لأنه سيجعل الرجاء يلعب بقوة أكبر ليعوض الإخفاق الإفريقي".

وأتم "شاهدنا عددا من لقاءات الفريق لكي نُدرس نقاط ضعفهم ونحدد الطريقة التي سنلعب بها؛ فهدفنا الوصول للمباراة النهائية وتحقيق البطولة".

ويتولى العيسوي تدريب الإسماعيلي بعد إعتذار محمد وهبة عن عدم الاستمرار مع الفريق.

الإسماعيلي
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