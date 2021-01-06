خبر في الجول - الأهلي يطالب بيراميدز بحق رعاية رمضان.. والأخير يرد بطلب آخر مستحقات أفشة

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 15:56

كتب : أحمد الخولي

المران الأول لـ رمضان صبحي مع بيراميدز - الصور من الحساب الرسمي للنادي

أرسل النادي الأهلي طلبا رسميا إلى نادي بيراميدز يطالبه من خلاله بقيمة رعاية اللاعب رمضان صبحي جناح الأخير، وذلك حسبما علم FilGoal.com.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز
الأهلي

وعلم FilGoal.com أن قيمة الرعاية تبلغ 3.5% من قيمة التعاقد أي 87 ألف و500 جنيه إسترليني مناصفة بين بيراميدز وهدرسفيلد تاون، وبالتالي سيسدد بيراميدز مبلغا يقدر بـ40 ألف جنيه إسترليني للأهلي.

على الجانب الآخر، شرع بيراميدز في تجهيز خطاب رسمي بدوره، سيتم إرساله للنادي الأهلي يطالب من خلاله القلعة الحمراء بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مستحقة عليه كنقاط وبنود في تعاقد شراء الأهلي لمحمد مجدي "أفشة".

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وينص البند على حصول بيراميدز على مبلغ مليون جنيه في حالة فوز اللاعب الدوري مع الأهلي ومليون أخرى في حالة التتويج بلقب إفريقيا، وهو ما حدث ليصبح المبلغ 2 مليون جنيه.

وانضم رمضان صبحي إلى بيراميدز قادما من هدرسفيلد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد فترة إعارة مع النادي الأهلي.

وضم الأهلي أفشة من بيراميدز في صيف 2019، وتوج اللاعب مع القلعة الحمراء بالثلاثية خلال الموسم الماضي، إذ حقق لقب الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا.

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