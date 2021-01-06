البطولة العربية - اتحاد جدة يتقدم باحتجاج رسمي ضد البطاقة الصفراء لـ حجازي

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 15:07

كتب : FilGoal

حجازي - اتحاد جدة

تقدم نادي اتحاد جدة السعودي باحتجاج رسمي للاتحاد العربي ضد البطاقة الصفراء التي تحصل عليها أحمد حجازي.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وحصل حجازي على بطاقة صفراء في مباراة الإياب أمام الشباب السعودي والتي تأهل من خلالها اتحاد جدة إلى نهائي البطولة العربية.

ومن المقرر أن يغيب حجازي عن المباراة النهائية بسبب حصوله على بطاقتين صفراوتين في نصف النهائي ذهابا وإيابا.

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وكشفت قناة أبو ظبي الرياضية عن تقدم اتحاد جدة باحتجاج رسمي إلى الاتحاد العربي لكرة القدم من أجل التراجع عن البطاقة الصفراء الثانية.

وينتظر اتحاد جدة الفائز من مواجهة الإسماعيلي والرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية.

وكان الإسماعيلي قد تغلب على الرجاء ذهابا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

ويقام لقاء الإياب مساء الإثنين المقبل في ختام مباريات نصف نهائي البطولة.

اتحاد جدة أحمد حجازي
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