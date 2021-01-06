إيموبيلي جاهز لمواجهة فيورنتينا

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 14:51

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - الدوري الإيطالي

شارك تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة فيورنتنينا.

وتعافى إيموبيلي من إصابة في الكاحل وكانت التقارير تشكك في إمكانية لحاقه بالمواجهة.

وكشفت صحيفة توتو ميركاتو أن إيموبيلي تغلب على آلام الكاحل وشارك بشكل طبيعي في التدريبات الصباحية.

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ويستضيف لاتسيو فريق فيورنتينا ضمن مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويحتل لاتسيو المركز التاسع برصيد 22 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.

ويعاني لاتسيو هذا الموسم من سوء النتائج إذ لم يفز سوى في ست مباريات فقط من 15 مباراة.

ولم يحقق لاتسيو انتصارا في أخر مباراتين بعد خسارة أمام ميلان وتعادل أمام جنوى.

الدوري الإيطالي لاتسيو إيموبيلي فيورنتينا
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