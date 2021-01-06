مورينيو: لاعب برينتفورد لم يمثل للحصول على ركلة جزاء مثل الآخرين

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن فريقه سيطر على المباراة ضد برينتفورد، كما أشار إلى أن الفريق الذي ينافس في الدرجة الثانية كان له اختراق من الجبهة اليمنى لكن لاعبه لم يمثل للحصول على ركلة جزاء "مثل الآخرين" حسب وصف المدرب البرتغالي.

وصرح مورينيو عبر التلفزيون البريطاني قائلا: "الأداء كان قويا كفاية لكي نفوز بالمباراة، كنا نتحكم بالمواجهة وبالطبع سجلوا هدفا لكن احتسب تسللا".

وواصل "وكما اعتدت القول حينما تكون الكرة في الهواء لا يمكنك الفوز بها، لكن علينا أن نركز على الفوز بالكرة الأولى والثانية".

وأكمل "كان هناك اختراقا من الجانب الأيمن، دافينسون سانشيز كان ذكيا لعدم لمس اللاعب، واللاعب لم يفعل ما يفعله اللاعبون الآخرون (التمثيل للحصول على ركلة جزاء)".

وتابع "بجانب ذلك كنا نتحكم في المباراة، أعتقد أننا يجب أن نعمل أفضل معنا الكرة، سواء في اتخاذ القرارات أو اللمسة الإضافية".

وأردف "لكننا تحكمنا في المباراة ضد فريق سيأتي ربما للعب في الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز".

ونجح توتنام في الفوز بنتيجة 2-0 ضد برينتفورد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مساء الثلاثاء، وينتظر الفائز من مواجهة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي لمواجهته في النهائي.