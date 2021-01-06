قبل مواجهة يوفنتوس.. ميلان يعلن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا

أعلن نادي ميلان عن إصابة الثنائي الفريق أنتي ريبيتش وراضي كرونيتش بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وظهرت إيجابية مسحة الثنائي قبل مواجهة يوفنتوس، الليلة على ملعب سان سيرو في الجولة 16 للدوري الإيطالي.

ويعد ريبيتش أحد العناصر الأساسية في تشكيل المدرب ستيفانو بيولي.

حيث شارك الكرواتي صاحب الـ27 عاما في 11 مباراة في الموسم الحالي، منهم 9 كأساسي، ليسجل هدفا ويصنع 3 أهداف.

أما كرونيتش فشارك في 325 دقيقة فقط خلال الموسم الحالي وصنع هدفين ولم يسجل.

وسينضم ريبيتش وكرونيتش لقائمة الغائبين عن المباراة بسبب الإصابات العضلية، وهم: زلاتان إبراهيموفيتش، إسماعيل بن ناصر وألكسيس ساليمايكيرس.

ويتصدر ميلان الدوري الإيطالي برصيد 37 نطقة، بفارق نقطة عن إنتر صاحب المركز الثاني.

أما يوفنتوس، فخاض مباراة أقل من ميلان، ويحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 14 مباراة.