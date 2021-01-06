أوباما: لا أتعجل انضمامي إلى منتخب مصر.. وأتمنى التوفيق للبدري

قال يوسف إبراهيم "أوباما" إنه يقوم بما يجب عليه لكي ينضم إلى منتخب مصر مشيرا إلى أنه لا يستعجل انضمامه وتمنى التوفيق لحسام البدري مدرب المنتخب سواء تواجد معه أم لم يتواجد.

وصرح أوباما عبر قناة "إم بي سي مصر قائلا: "منتخب مصر؟ أقوم بما علي، حلم كبير أن أرتدي قميص المنتخب".

وواصل "اللعب لمنتخب مصر شرف كبير، قد لا يحالفني التوفيق حتى الآن، لكن ما يمكنني قوله إنني سأجتهد وأتعب للتواجد مع المنتخب".

وأكمل "من يتولى قيادة منتخب مصر بكل تأكيد يجب أن يكون قوي جدا على المستوى الفني والأخلاقي".

وتابع "ماذا أقول لحسام البدري؟ أتمنى له التوفيق فيما هو قادم وأعلم أنها صعبة جدا، تعاملت مع البدري في المنتخب الأولمبي وأعرف شخصيته جدا، وأنه لن يقوم سوى بالأصح".

وأتم "لا أستعجل انضمامي للمنتخب، أتمنى التوفيق له سواء أنا موجود أو لم أكن".

ولم يمثل أوباما منتخب مصر الأول حتى الآن.

وشارك أوباما مع الزمالك خلال الموسم الجاري في مباراتين بالدوري سجل خلالها هدفا وصنع آخر.