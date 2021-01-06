أوباما: لا أتعجل انضمامي إلى منتخب مصر.. وأتمنى التوفيق للبدري

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 13:49

كتب : FilGoal

أوباما - الزمالك - طلائع الجيش

قال يوسف إبراهيم "أوباما" إنه يقوم بما يجب عليه لكي ينضم إلى منتخب مصر مشيرا إلى أنه لا يستعجل انضمامه وتمنى التوفيق لحسام البدري مدرب المنتخب سواء تواجد معه أم لم يتواجد.

وصرح أوباما عبر قناة "إم بي سي مصر قائلا: "منتخب مصر؟ أقوم بما علي، حلم كبير أن أرتدي قميص المنتخب".

وواصل "اللعب لمنتخب مصر شرف كبير، قد لا يحالفني التوفيق حتى الآن، لكن ما يمكنني قوله إنني سأجتهد وأتعب للتواجد مع المنتخب".

أخبار متعلقة
أوباما: لماذا لا يفوز الزمالك بالدوري؟ ظروف ومواقف تمنعنا في بعض الأوقات.. وشكرا لجماهير الأهلي أوباما: سألعب لـ الأهلي في حالة واحدة.. ولم أماطل لتجديد تعاقدي مع الزمالك الزمالك: أغلقنا باب مفاوضات الرحيل لأي لاعب.. ورأي باتشيكو في مستقبل مصطفى محمد سيكون مكتوبا

وأكمل "من يتولى قيادة منتخب مصر بكل تأكيد يجب أن يكون قوي جدا على المستوى الفني والأخلاقي".

وتابع "ماذا أقول لحسام البدري؟ أتمنى له التوفيق فيما هو قادم وأعلم أنها صعبة جدا، تعاملت مع البدري في المنتخب الأولمبي وأعرف شخصيته جدا، وأنه لن يقوم سوى بالأصح".

وأتم "لا أستعجل انضمامي للمنتخب، أتمنى التوفيق له سواء أنا موجود أو لم أكن".

ولم يمثل أوباما منتخب مصر الأول حتى الآن.

وشارك أوباما مع الزمالك خلال الموسم الجاري في مباراتين بالدوري سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

في الدوري الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مورينيو: لاعب برينتفورد لم يمثل للحصول على ركلة جزاء مثل الآخرين 16 دقيقة | أوروبا
مدافع يونايتد: أتمنى عبور سيتي نحو تكرار ما فعلناه في 2017 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الموافقة على تأجيل مواجهة سموحة والإنتاج الحربي 24 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة يوفنتوس.. ميلان يعلن إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا 26 دقيقة | الدوري الإيطالي
مصر 2021 - رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يحضر نهائي بطولة العالم 40 دقيقة | رياضات أخرى
أوباما: ساسي لن يفرط فيما حققه مع الزمالك وجماهيره بسهولة.. سأتشاجر معه إن رحل 45 دقيقة | الدوري المصري
أوباما: لا أتعجل انضمامي إلى منتخب مصر.. وأتمنى التوفيق للبدري 50 دقيقة | الدوري المصري
أوباما: لماذا لا يفوز الزمالك بالدوري؟ ظروف ومواقف تمنعنا في بعض الأوقات.. وشكرا لجماهير الأهلي 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 4 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري
قد ينال إعجابك