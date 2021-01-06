أوباما: لماذا لا يفوز الزمالك بالدوري؟ ظروف ومواقف تمنعنا في بعض الأوقات.. وشكرا لجماهير الأهلي

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 13:41

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف يوسف أوباما أمام الجونة

قال يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الزمالك إن فريقه لا يتمكن من الفوز بالدوري بسبب ظروف ومواقف ودلائل تحدث، مثل تأجيل المباريات ونقلها خارج القاهرة. وذلك في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر".

وصرح أوباما قائلا: "لماذا لا يفوز الزمالك بالدوري؟ يمكنني أن أرد بردين، نقوم بما علينا ونجتهد، والأمر الآخر أن هناك ظروف تمنعنا في بعض من الأوقات، هناك أشياء ودلائل ومواقف تحدث".

وواصل "حينما يأتي شخص أجنبي لمصر، يسألني لماذا ملعبنا هنا ونذهب للعب في السويس؟".

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وأكمل "جدول الدوري يتم وضعه في العالم لا يتغير، أترك ملعبي لألعب ملعب آخر، لا أرغب في التحدث في تفاصيل".

وتابع "هذا لا يضيع الدوري لكن هذا عامل من العوامل، لا يجدي نفعا أن تكون بفارق 10 نقاط عن منافس وتتأجل المباريات وفجأة تصبح على بعد نقطتين بعد (لخبطة)".

وأتم موجها رسالة لجماهير الأهلي: "جماهير الأهلي في موقف إصابتي بكورونا، كانوا قد توجوا بلقب إفريقيا وأنا حزين بسبب الخسارة ورغم ذلك وسط احتفالاتهم تذكروني وأتوا لمؤازرتي، لو ظللت أشكرهم من هنا للعام المقبل أشكر جماهير الأهلي كثير وأحبهم كثيرا".

وغاب أوباما عن نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتوج المارد الأحمر بطلا للمسابقة بعد الفوز ضد الزمالك بنتيجة 2-1.

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