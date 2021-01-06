سموحة لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراة الإنتاج بسبب حالات كورونا وننتظر رد اتحاد الكرة

طلب نادي سموحة تأجيل مباراته ضد الإنتاج الحربي بعد إصابة 11 لاعبا في الفريق بفيروس كورونا.

وقال فرج عامر رئيس النادي لـFilGoal.com: "تقدمنا بطلب رسمي لاتحاد الكرة من أجل تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي".

وأضاف "اكتشفنا 11 حالة كورونا في الفريق، من بينهم 3 حراس مرمى".

وتابع "ننتظر رد اتحاد الكرة على طلب التأجيل".

وكان نادي سموحة قد أعلن عن إصابة 11 لاعبا بصفوفه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه على فيسبوك "كورونا ضربت فريق سموحة للآسف. قائمة الفريق الأول 22 لاعبا منهم 11 لاعبا أُصيب".

وأضاف "لم يتم عمل مسحات طبية للاعبين الناشئين".

الكورونا ضربت فريق سموحة للاسف ،قائمة الفريق الاول ٢٢ لاعب المصابين ١١ ، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأي منهم Posted by Farag Amer on Wednesday, 6 January 2021

ويلعب سموحة مع الإنتاج الحربي، غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

ويحتل سموحة المركز العاشر في الدوري برصيد 6 نقاط.