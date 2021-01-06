سموحة يعلن إصابة 11 لاعبا بفيروس كورونا

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 13:24

كتب : محرر في الجول

سموحة - الزمالك

أعلن نادي سموحة عن إصابة 11 لاعبا بصفوفه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه على فيسبوك "كورونا ضربت فريق سموحة للآسف. قائمة الفريق الأول 22 لاعبا منهم 11 لاعبا أُصيب".

وأضاف "لم يتم عمل مسحات طبية للاعبين الناشئين".

الكورونا ضربت فريق سموحة للاسف ،قائمة الفريق الاول ٢٢ لاعب المصابين ١١ ، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأي منهم

Posted by Farag Amer on Wednesday, 6 January 2021

ولم يعلن سموحة هوية أي من اللاعبين المصابين حتى الآن.

ويلعب سموحة مع الإنتاج الحربي، غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

ويحتل سموحة المركز العاشر في الدوري برصيد 6 نقاط.

سموحة
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوباما: شيكابالا حالة لكل زمالكاوي.. ومسؤول أهلاوي كان يرغب في رحيلي عن النادي 6 دقيقة | الدوري المصري
سموحة لـ في الجول: طلبنا تأجيل مباراة الإنتاج بسبب حالات كورونا وننتظر رد اتحاد الكرة 10 دقيقة | الدوري المصري
إصابة ثلاثي سيتي بفيروس كورونا 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سموحة يعلن إصابة 11 لاعبا بفيروس كورونا 15 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد 8 مباريات في الدوري بسبب مونديال اليد 26 دقيقة | الدوري المصري
انتقال ألينا من برشلونة إلى خيتافي على سبيل الإعارة 41 دقيقة | ميركاتو
أوباما: ترك الملعب بعد إهدار ركلة جزاء؟ لم أكن مستعدا لهذه اللقطة 44 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – انتظام ربيعة وهاني.. وجاهزية طاهر لمواجهة سيراميكا 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 4 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري
قد ينال إعجابك