سموحة يعلن إصابة 11 لاعبا بفيروس كورونا

أعلن نادي سموحة عن إصابة 11 لاعبا بصفوفه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه على فيسبوك "كورونا ضربت فريق سموحة للآسف. قائمة الفريق الأول 22 لاعبا منهم 11 لاعبا أُصيب".

وأضاف "لم يتم عمل مسحات طبية للاعبين الناشئين".

الكورونا ضربت فريق سموحة للاسف ،قائمة الفريق الاول ٢٢ لاعب المصابين ١١ ، والناشئين لم يتم عمل مسحات لأي منهم Posted by Farag Amer on Wednesday, 6 January 2021

ولم يعلن سموحة هوية أي من اللاعبين المصابين حتى الآن.

ويلعب سموحة مع الإنتاج الحربي، غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

ويحتل سموحة المركز العاشر في الدوري برصيد 6 نقاط.