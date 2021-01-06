اتحاد الكرة يعلن تعديل موعد 8 مباريات في الدوري بسبب مونديال اليد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد 8 مباريات في مسابقة الدوري بينهم 6 لقاءات في الجولة السابعة بسبب التعارض مع جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد.

وتستضيف مصر مونديال اليد في الفترة من 13 إلى 31 من شهر يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وجاءت المواعيد الجديدة كالآتي:

الثلاثاء 12 يناير:

سموحة × البنك الأهلي (الساعة 2:30) بدلا من إقامتها الجمعة 15 يناير في الخامسة مساء

المصري × الزمالك (الساعة 5:00) بدلا من إقامتها السبت 16 يناير في السابعة والنصف مساء

الأهلي × الإنتاج الحربي (الساعة 7:30) بدلا من إقامتها يوم الجمعة 15 يناير.

الجمعة 15 يناير:

الجونة × الاتحاد (الساعة 2:30) بدلا من إقامتها الساعة الخامسة مساء.

إنبي × سيراميكا كليوباترا (الساعة 2:30) بدلا من إقامتها يوم السبت 16 يناير.

بيراميدز × المقاولون العرب (الساعة 2:30) بدلا من إقامتها يوم السبت الساعة الخامسة مساء.

الإثنين 18 يناير:

الاتحاد × إنبي (الساعة 2:30) مؤجلة من الجولة الرابعة

الإسماعيلي × المقاولون العرب (الساعة 5:00) مؤجلة من الجولة السادسة