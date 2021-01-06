انتقال ألينا من برشلونة إلى خيتافي على سبيل الإعارة

أعلن نادي برشلونة رسميا انضمام كارليس ألينا إلى خيتافي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكشف بيان برشلونة، تولي خيتافي أجر اللاعب بالكامل حتى نهاية الموسم.

ولعب ألينا هذا الموسم مع برشلونة في خمس مباريات بينهم اثتنان في الدوري الإسباني ومرة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

وخاض ألينا بشكل عام 43 مباراة مع فريق برشلونة الأول ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

وبعد تألقه في صفوف فريق الشباب "لاماسيا" ظهر ألينا لأول مرة مع برشلونة في كأس الملك في موسم 2016 - 2017 وأصبح لاعبا رسميا في الفريق الأول موسم 018 - 2019.

وانتقل ألينا إلى بيتيس على سبيل الإعارة في يناير 2020ولعب 19 مباراة وسجل مرة واحدة.