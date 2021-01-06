مران الأهلي – انتظام ربيعة وهاني.. وجاهزية طاهر لمواجهة سيراميكا

عاد الثنائي رامي ربيعة ومحمد هاني لاعبا الأهلي للمشاركة في مران الفريق الجماعي، اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب مختار التتش.

وكان الثنائي قد غاب عن المران في الفترة الماضية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة مع رامي ربيعة قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته بعد تعافيه من فيروس كورونا.

كما عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق جلسة مع الجهاز المعاون على هامش المران للحديث عن بعض الأمور الفنية، بالإضافة لمناقشة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق في بعض الأمور الطبية المتعلقة بالفريق.

وأكد أبو عبلة على جاهزية طاهر محمد طاهر بعد مشاركته في مران الفريق مشيرا على قدرته للمشاركة في المباراة المقبلة الذي عانى من إجهاد في العضلات الخلفية بعد مباراة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا.

وخضع اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري لاختبار رابيد تيست في إطار الإجراءات الطبية ووفقا للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد تغلب على سونيديب برباعية دون رد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ليتأهل لدور المجموعات بعدما تفوق في النيجر بهدف دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل، على ملعب السويس، ضمن مباريات الأسبوع السادس للدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، خلف الجونة المتصدر بـ11 نقطة من 5 مباريات.