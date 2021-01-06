ميسي: أشعر بالفخر للعب هذا العدد من المباريات مع برشلونة

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 12:33

كتب : محرر في الجول

ليونيل ميسي

عبر ليونيل ميسي نجم برشلونة عن سعادته بوصول للمباراة رقم 750 مع الفريق في الكل البطولات.

وشارك ميسي ضد ويسكا في الجولة 17 للدوري الإسباني؛ ليصل لمباراته رقم 500 مع الفريق في المسابقة المحلية والمباراة رقم 750 في كل المسابقات.

وقال ميسي لصحيفة سبورت الكتالونية: "من الشرف لي أن أصل لهذا العدد من المباريات بقميص برشلونة.

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ولعب ميسي مباراته الأولى بقميص الفريق الأول لبرشلونة عام 2004 حين كان في الـ17 من عمره.

وفاز ميسي في 524 مباراة وتعادل 138 مرة ولم يخسر إلا 88 مباراة.

وسجل ميسي 644 هدفا مع برشلونة ليكون أفضل هداف مع نادي واحد في التاريخ، كما صنع 284 هدفا في كل المسابقات.

وفاز ميسي بلقب الدوري الإسباني 10 مرات وكأس ملك إسبانيا 6 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

كما حقق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولم يتواصل الطرفين لاتفاق لتجديد التعاقد حتى الآن.

برشلونة ليونيل ميسي
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