أوباما: أحمد سمير سبب لقبي.. وهذا ما قصدته بخصوص "ستوري" الموعد العاشر

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 12:25

كتب : FilGoal

سموحة - الزمالك

أوضح يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الزمالك إنه لم يقصد قط التجديد أو أي شيء يخص ناديه حينما نشر "ستوري" الموعد العاشر عبر "إنستجرام" موضحا أنه حينما يتعلق أي شيء بالنادي فهو يتحدث بشكل مباشر.

يوسف أوباما

النادي : الزمالك

الزمالك

وصرح أوباما عبر قناة "إم بي سي" مصر قائلا: "حينما تم تصعيدي للفريق الأول كنت أتدرب مع اللاعبين الكبار، أحمد سمير (الظهير الأيمن) وعبد الواحد السيد وغيرهم، وقتها تم انتخاب باراك أوباما الرئيس الأمريكي، قرر أحمد سمير إطلاق اللقب علي، أوباما".

وواصل "أتعبت جماهير الزمالك؟ لا أقدر، كله إلا جماهير الزمالك أي أحد إلا هم".

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وأكمل "(ستوري) الموعد العاشر؟ أنا من النوع الذي يتعامل مع جماهير الزمالك كأنهم أخوتي وتربيت وسطهم، لو أن هناك شيء أو مشكلة سأتحدث بشكل مباشر".

واسترسل "حدث موقف وقت المجلس السابق، كتبت شيء والبعض اعتقد أنها بخصوص المجلس، لو أن هناك شيء يخص بيتي والنادي الذي أحبه سأتحدث بشكل مباشر، تلك (الستوري) لا تخص النادي أو الموقف".

وأردف "كيف تعلم الناس؟ لن أخرج لأوضح شيئا مثل هذا. لم أقصد قط مهاجمة النادي".

وقال ضاحكا: "ماذا قصدت بالموعد العاشر؟ أحب رقم 10، والوعود كثيرة".

وأضاف ضاحكا "كان أمرا خاصا، عاطفيا، ليس أكثر من ذلك، الزواج؟ الموعد العاشر؟ لا أعلم ماذا أقول".

وتابع "يهمني جماهير الزمالك قبل أي شيء، لو أن البعض يعتقد أنني أضغط، ثاني يوم مباشرة كنت قد وقعت على تجديدي، لم أماطل قط والإدارة موجودة يمكنها الحديث".

وأتم "التأخير؟ ربما كانت هناك أولويات لديهم أو أي شيء، لكن بالنسبة لي؟ أرغب في التجديد منذ عام، يتبقى لي 6 أشهر لكن هذا نادي الزمالك".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تمديد أوباما لتعاقده مع الزمالك لثلاثة مواسم مقبلة.

وشارك أوباما مع الزمالك خلال الموسم الجاري في مباراتين بالدوري سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

في الدوري الزمالك أوباما
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