عبد الحفيظ: سيتم قيد بواليا خلال ساعات.. وهذا موقف جيرالدو وسيرينو

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن والتر بواليا مهاجم القلعة الحمراء الجديد سيتم قيده في قائمة الفريق خلال ساعات.

وكان الأهلي قد تعاقد مع بواليا من الجونة ليكون أول صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة "أون سبورت": "سيتم قيد بواليا خلال ساعات. اليوم هو الأخير لإرسال القائمة للاتحاد الدولي والتي سيتم اختيار القائمة النهائية منها. قد يكون جاهزا لمباراة سيراميكا كليوباترا وفقا للرؤية الفنية".

قيد بواليا يأتي على حساب الأنجولي جيرالدو الذي تم قيده في قائمة الانتظار.

ليوضح عبد الحفيظ "عقدت معه جلسه بعد التعاقد مع بواليا وشرحت له كل الأمور وأوضحت له كل شيء حتى لا يكون هناك أي شيء غامض بالنسبة له".

وأضاف "جيرالدو قال لي إنه سيتواصل مع وكيله البرازيلي. هو في مصر ولكنه لا يشارك في المران بسبب الإصابة. هو في قائمة الانتظار وله الحق في الاستمرار معنا حتى نهاية الموسم مع الحصول على مستحقاته كاملة لكنه يناقش العروض المقدمة له".

وعن إمكانية التعاقد مع جاستون سيرينو صانع ألعاب صندوانز، قال: "يجب أن نكون واقعيين. لدينا 5 لاعبين أجانب في اللحظة الحالية. قد تحدث بعض الأمور بنهاية الشهر لكنها في علم الغيب".

ورد عبد الحفيظ على سؤال "هل تبقى أي مكافأت لرمضان صبحي لدى الأهلي" قائلا: "صرفنا مكافأت الفوز بالدوري ودوري أبطال إفريقيا، كما أن مباريات الكأس لُعبت عقب استئناف النشاط بعد التوقف بسبب فيروس كورونا باستثناء مباراة بني سويف وكانت جميع الأمور انتهت (يقصد رحيل رمضان صبحي)".

وتابع "مكافأت الكأس لم تُصرف للاعبين بعد".

واستمر "الأهلي لا يتعامل بهذا الشكل على الإطلاق. المكافأت صُرفت للاعبين المتواجدين مع الفريق وصُرفت لمن رحل أيضا".

وانتقل رمضان صبحي لبيراميدز قادما من هدرسفيلد تاون بعد نهاية إعارته للأهلي.

وعن موعد عودة جونيور أجايي من الإصابة، قال: "سيعود خلال 10 أيام، حاليا يقوم بالتدريبات التأهيلية وتخطى مرحلة كبيرة منها".

أما عن عمرو السولية المصاب بـ فيروس كورونا، فقال: " لا يعاني من أي أعراض. سيجري مسحة طيبة اليوم نأمل أن تكون نتيجتها سلبية".

وعن الأخبار التي انتشرت حول اهتمام الأهلي بعمرو وردة، قال: "هو لاعب كبير لكن اسمه لم يطرح على الإطلاق على بيتسو موسيماني".

وتحول عبد الحفيظ للحديث عن دوري أبطال إفريقيا وفوز الأهلي على سونيديب بنتيجة 4-0 في إياب دور الـ32 بعد الفوز ذهابا في النيجر بهدف دون رد ليتاهل الفريق لدور المجموعات.

وقال: "من الممكن أن تحدث مفاجأت مع فريق لا تمتلك عنه معلومات خصوصا في المباراة الأولى، بالإضافة لدوافعهم لكننا استطعنا العبور ودون حدوث أي إصابات في صفوف الفريق".

وعن ضغط المباريات، قال: "حمل بدني على اللاعبين، ولا أريد أن أقول أنها قد تضع حمل نفسي وحمل عضلي. لكننا نتعامل مع الموقف بتواجد قائمة كبيرة".

وأكد أن طاهر محمد طاهر لا يعاني من إصابة ضخمة "طاهر سليم. لديه إجهاد العضلات الخلفية لأنه لم يتمرن إلا مرتين فقط منذ مباراة الاتحاد وقد يلحق بالمباراة المقبلة ".

وعن خروج الرجاء المغربي أمام تونجيث السنغالي بركلات الترجيح على ملعب محمد الخامس، قال: "الرجاء فريق كبير لكن لعبوا في أجواء صعبة. الملعب كان مثل البحر. لم يوفقوا في ركلات الترجيح. المفاجأت في هذه الأدوار واردة بقوة، كايزر تشيفس تعادل على أرضه وتأهل من خارج أرضه".

وأتم "من الطبيعي أن نركز على فريقنا ونجعله أقوى دائما؛ لكن فرق شمال إفريقيا بالإضافة لمازيمبي وصندوانز من الأقوى في القارة".