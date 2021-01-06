أوباما: سألعب لـ الأهلي في حالة واحدة.. ولم أماطل لتجديد تعاقدي مع الزمالك

قال يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك إن أحد الأشخاص استطلع رأيه في وقت سابق للانتقال إلى الأهلي مؤكدا في الوقت ذاته إنه لم يماطل لتجديد تعاقده مع ناديه.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث أوباما عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "الكل اعتقد إنني أضغط على الزمالك وإنني كنت أماطل وهذا لم يحدث، اسألوا مسؤولي النادي".

وتابع "التجديد تأخر ربما لأن النادي كان واثقا من بقائي ومنذ عام كامل وكنت أقول أريد تجديد تعاقدي، وحتى حينما أصبحت حرا وفي آخر ستة أشهر من تعاقدي لم أستغل ذلك البند أبدا".

وواصل "جاء لي عرضا خارجيا وبضعف ما أحصل عليه في الزمالك وخيروني لو أنضم الآن أو نهاية الموسم ولكن بعد الجلسة مع أيمن يونس وتأكيده على رغبة الزمالك في بقائي قررت رفض العرض".

وبسؤاله هل الأهلي فاوضه اجاب "الأهلي نادي كبير وأحب جمهوره، شيء عظيم، بعض الأشخاص قالوا لي إن الأهلي يريد الأهلي".

وأردف "الأهلي شرف كبير لأي لاعب في العال وسألعب له في حالة واحدة لو الزمالك قال لي شكرا اكتفيت منك".

وأكمل أوباما "لو الزمالك في وقت ما لا يريدني ما المشكلة أن ألعب للأهلي؟ لكن لو الزمالك طلبني بدون أي أموال سأختار الزمالك".

وعن عدم مشاركته في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي قال: "ليتني لم أشاهد المباراة، هذه أصعب لحظة مرت عليا في حياتي كنت أتمنى اللعب".

وأتم "عرفت إنني مصاب بكورونا في أحد التدريبات قبل المباراة، لحظة إخباري إنني مصاب بكورونا كانت لحظة صعبة جدا".