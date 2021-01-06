نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 دون جماهير بسبب كورونا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" إقامة نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية -للبطولة التي تعادل الكونفدرالية الإفريقية- على ملعب ماريو ألبرتو كيميبس في الأرجنتين يوم 23 يناير المقبل.

وجاء بيان الاتحاد القاري:

"اتفق أليخاندرو دومينيجز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية وكلاوديا تابيا رئيس الاتحاد وحكومة مقاطعة كوردوبا، على أن تُلعب المباراة النهائية لبطولة كوبا سود أمريكانا دون حضور الجمهور".

"يسعى الإجراء إلى تجنب تعرض آلاف الأشخاص لعدوى في نهاية المطاف لـ فيروس كورونا".

ووصلت المسابقة إلى نصف النهائي، إذ يلتقي فيليز سارسفيلد مع لانوس، بينما يلعب كوكيمبو التشيلي ضد ديفنسيا خوستسيا الأرجنتيني في المباراة الأخرى.

وتقام البطولة منذ نهائي النسخة الماضية (2019) من مباراة واحدة، والتي حققها إندبندينتي ديل فالي الإكوادوري.