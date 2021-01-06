مدرب الأهلي: أتمنى أن نتأهل لنهائي كأس العالم للأندية.. وأحمد ريان مستمر

الأربعاء، 06 يناير 2021 - 00:12

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - الأهلي - غزل المحلة

يتمنى سامي قمصان مدرب الأهلي تأهل الفريق إلى نهائي كأس العالم للأندية الشهر المقبل في البطولة التي تقام في قطر.

وتحدث سامي قمصان عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أتمنى أن يتأهل الأهلي لنهائي كأس العالم للأندية فطموح الجمهور كبير ويجب أن نكون على قدر ذلك الطموح".

وعن موقف أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق من الاستمرار مع الفريق أو الخروج للإعارة قال: "مستمران معنا حتى الآن فبيتسو موسيماني دائما يقول إن أمامنا موسم طويل".

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وأضاف "هناك بعض التغيرات تحدث لكن حتى الآن الكل متواجد معنا".

وعن جونيور أجايي قال: "خلال أسبوع سيعود لنا ويليه ناصر ماهر ثم كريم وليد "نيدفيد" والكل يسير وفق برنامجه الموضوع له بشكل جيد".

وبسؤاله هل يضم الأهلي مهاجما جديدا أجاب "ضممنا والتر بواليا ولدينا وفرة الآن في ذلك المركز ونثق في كل اللاعبين".

الأهلي أحمد ياسر ريان
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