هاني سعيد: ما يتعرض له رمضان صبحي ليس طبيعيا.. ومن الوارد ضم لاعبين جدد في يناير

قال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز إن ما يتعرض له لاعب الفريق رمضان صبحي ليس طبيعيا بسبب الهجوم عليه.

وتحدث هاني سعيد عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "رمضان لاعب ملتزم جدا ولا توجد أي مشكلة معه هو يريد تقديم أفضل ما لديه ومع مرور الوقت سيتألق ولا يجب أن ننسى أنه غاب عن المشاركة لفترة طويلة في نهاية الموسم الماضي".

وعن الهجوم الذي يتعرض له قال: "رمضان سنه غير وليس طبيعيا أن يستيقظ يوميا ليجد الناس تسبه في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي فمن الطبيعي أن يشعر بالضيق".

وتابع "شريف إكرامي ليس في سن رمضان واكتسب خبرات أكبر ولكن لا يوجد شخص لا يشعر بالضيق بسبب هجوم الجمهور عليه ولكن شريف بالطبع أهدى من رمضان في تلك الجزئية".

وعن هل يضم بيراميدز لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية قال هاني سعيد: "نعم من الوارد".

وبسؤاله هل يضم فريقه لاعبين من الأهلي أو الزمالك أجاب "غالبا لا".

واستمر السؤال بالتحديد عن مصطفى محمد ومحمد شريف من الزمالك والأهلي وأجاب "كل شيء وارد في كرة القدم لكن حتى اللحظة الحالية لا يوجد تفكير في أسماء معينة بل نفكر في دعم بعض المراكز".

وعن لاعبي الفريق المهدي سليمان ومحمد فاروق قال هاني سعيد: "لم يحدث أن جلس محمد فاروق أو المهدي سليمان مع الفريق من أجل طلب الرحيل عن صفوف الفريق، لو لديهم الرغبة في ذلك سنجلس ونناقش كل شيء".