المصري يعلن إصابة ثلاثي الفريق بفيروس كورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 23:59

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق المصري قبل لقاء غزل المحلة

أعلن نادي المصري إصابة 3 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا وذلك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.

وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها المصري إصابة الثلاثي أحمد جمعة وأحمد رفعت، واللاعب الشاب زياد فرج بفيروس كورونا.

وخضع الثلاثي المصاب للعزل مع تطبيق بروتوكول العلاج من اللجنة الطبية للاتحاد المصري لكرة القدم.

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وبذلك يغيب الثلاثي عن مواجهة زعيم الثغر المقبلة في الدوري.

ويلعب المصري ضد الاتحاد السكندري غدا الخميس، في الجولة السادسة من الدوري المصري.

المصري يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 7 نقاط.

المصري الدوري المصري
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