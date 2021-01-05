ميلان يفقد إبراهيموفيتش أمام يوفنتوس

أوضح ستيفانو بيولي مدرب ميلان عدم قدرة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على المشاركة في مباراة القمة أمام يوفنتوس.

ويستضيف ميلان فريق يوفنتوس مساء الأربعاء في قمة الجولة 16 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي: "إبراهيموفيتش يقوم بعمل جيد من أجل استعادة جاهزيته للمشاركة من جديد".

وأضاف "لكنه لم يصل حتى الآن إلى المرحلة التي تؤهله لخوض المباريات".

وتمنى مشجعو ميلان استعادة إبراهيموفيتش قبل اللقاء الهام في مشوار الحفاظ على صدارة المسابقة.

ويغيب زلاتان عن الملاعب منذ 22 نوفمبر بعد تعرضه للإصابة في فوز ميلان على نابولي 3-1 خارج أرضه.

ونشر لاعب أياكس وإنتر السابق مقطع فيديو قصير من تدريبات الثلاثاء وكتب عليه "قريبا".

ويتصدر ميلان مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة عقب مرور 15 جولة، بينما يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 27 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام نابولي.