ميلان يفقد إبراهيموفيتش أمام يوفنتوس

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 23:36

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

أوضح ستيفانو بيولي مدرب ميلان عدم قدرة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على المشاركة في مباراة القمة أمام يوفنتوس.

ويستضيف ميلان فريق يوفنتوس مساء الأربعاء في قمة الجولة 16 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي: "إبراهيموفيتش يقوم بعمل جيد من أجل استعادة جاهزيته للمشاركة من جديد".

أخبار متعلقة
برشلونة بلا كورونا مؤتمر بيرلو: من الطبيعي أن نعتمد على رونالدو.. وكل شيء تغير في ميلان ومالديني باق بوكيتينو: تدريب سان جيرمان حلم راودني دائما كلوب: أشعر بإحباط كبير.. وأتحمل مسؤولية الهزيمة من ساوثامبتون

وأضاف "لكنه لم يصل حتى الآن إلى المرحلة التي تؤهله لخوض المباريات".

وتمنى مشجعو ميلان استعادة إبراهيموفيتش قبل اللقاء الهام في مشوار الحفاظ على صدارة المسابقة.

ويغيب زلاتان عن الملاعب منذ 22 نوفمبر بعد تعرضه للإصابة في فوز ميلان على نابولي 3-1 خارج أرضه.

ونشر لاعب أياكس وإنتر السابق مقطع فيديو قصير من تدريبات الثلاثاء وكتب عليه "قريبا".

ويتصدر ميلان مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة عقب مرور 15 جولة، بينما يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 27 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام نابولي.

زلاتان إبراهيموفيتش ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوباما: سألعب لـ الأهلي في حالة واحدة.. ولم أماطل لتجديد تعاقدي مع الزمالك دقيقة | الدوري المصري
نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 دون جماهير بسبب كورونا ساعة | أمريكا
اللجنة الأولمبية التونسية توقف رئيس اتحاد الكرة التونسي 4 سنوات ساعة | إفريقيا
مدرب الأهلي: أتمنى أن نتأهل لنهائي كأس العالم للأندية.. وأحمد ريان مستمر 2 ساعة | الدوري المصري
مورينيو يفوز في "المباراة الأهم له مع توتنام".. الديوك إلى نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد: ما يتعرض له رمضان صبحي ليس طبيعيا.. ومن الوارد ضم لاعبين جدد في يناير 2 ساعة | الدوري المصري
المصري يعلن إصابة ثلاثي الفريق بفيروس كورونا 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: أغلقنا باب مفاوضات الرحيل لأي لاعب.. ورأي باتشيكو في مستقبل مصطفى محمد سيكون مكتوبا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 4 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري
قد ينال إعجابك