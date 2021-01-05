فرج عامر لـ في الجول: نتيجة مسحة سموحة لم تظهر حتى الآن.. لا أعرف مصدر الشائعات

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة ظهور نتيجة مسحة فريقه وظهور العديد من الإصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "نتيجة المسحة الطبية للفريق ستظهر غدا الأربعاء، ولم تظهر حتى الآن كما يقول البعض".

وأضاف "لا أعرف من أطلق الشائعات عن إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا".

وأتم تصريحاته "أطالب من يفعل ذلك أن يتوقف عن إطلاق الشائعات والأخبار الكاذبة التي تؤثر على اللاعبين وعائلاتهم".

ويلعب سموحة ضد الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، في الجولة السادسة من الدوري المصري.