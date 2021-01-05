عمرو وردة يعود إلى باوك

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 23:11

كتب : FilGoal

عمرو وردة - باوك

أعلن نادي باوك اليوناني ضم عمرو وردة قادما من فولوس بعقد يمتد حتى يونيو 2022.

عمرو وردة

النادي : باوك سالونيكي

فولوس
باوك سالونيكي

وسيرتدي وردة القميص رقم 8.

وعاد وردة مجددا إلى باوك بعد 5 أشهر قضاها في فولوس اليوناني خاض خلالها 10 مباريات سجل هدفين وصنع هدفا.

أخبار متعلقة
وردة يبعث برسالة لـ فولوس قبل رحيله إلى باوك برشلونة يعلن تأجيل التدريبات بعد إصابة فردين بفيروس كورونا لتعويض رحيل وردة المنتظر.. فولوس يتعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق وردة "القائد" يقود فولوس لاستعادة الانتصارات في ظهوره الأخير قبل العودة لـ باوك

وكانت تقارير يونانية قد أشارت إلى أن الأوروجوياني بابلو جارسيا المدير الفني لـ باوك يعتقد أن وردة يمتلك الفرصة من أجل تمثيل القميص الأسود والأبيض.

وسيبدأ وردة البالغ 27 عاما مسيرته مع باوك وفقا لموقع "TO10.gr" اليوناني، وسيلتقي يوم الخميس المقبل أتروميتوس الذي لعب ضده أمس بقميص فولوس، ثم الأحد المقبل فولوس فريقه السابق.

وكان وردة قد خرج معارا لـ أتروميتوس ولاريسا قبل أن ينتقل لفولوس قبل بداية الموسم الجاري بشكل نهائي، بعدما بدأ مسيرته في اليونان بقميص بانتوليكوس في 2015.

وخاض وردة بقميص باوك 36 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

ويحتل باوك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 28 نقطة من 13 مباراة بفارق 7 نقاط عن أولمبياكوس المتصدر.

عمرو وردة باوك الدوري اليوناني
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميلان يفقد إبراهيموفيتش أمام يوفنتوس 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
فرج عامر لـ في الجول: نتيجة مسحة سموحة لم تظهر حتى الآن.. لا أعرف مصدر الشائعات 34 دقيقة | الدوري المصري
عمرو وردة يعود إلى باوك 44 دقيقة | المحترفون
كومان يرفض التحدث عن سواريز.. ويطالب لاعبيه بحل أزمة الهدف الواحد 55 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير إنجليزي: عرض أمريكي "جذاب" لـ أوزيل 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هل يتكرر سيناريو نابولي؟ الصحة المحلية قد تمنع يوفنتوس من السفر لمواجهة ميلان ساعة | الدوري الإيطالي
أرقام من فوز الأهلي على سونيديب - المرة الـ23 في دور المجموعات وهدف أول بالقميص الأحمر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
صعوبة لحاق عبد الرحمن مجدي بمواجهة الرجاء في البطولة العربية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك