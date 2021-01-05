عمرو وردة يعود إلى باوك

أعلن نادي باوك اليوناني ضم عمرو وردة قادما من فولوس بعقد يمتد حتى يونيو 2022.

وسيرتدي وردة القميص رقم 8.

وعاد وردة مجددا إلى باوك بعد 5 أشهر قضاها في فولوس اليوناني خاض خلالها 10 مباريات سجل هدفين وصنع هدفا.

وكانت تقارير يونانية قد أشارت إلى أن الأوروجوياني بابلو جارسيا المدير الفني لـ باوك يعتقد أن وردة يمتلك الفرصة من أجل تمثيل القميص الأسود والأبيض.

وسيبدأ وردة البالغ 27 عاما مسيرته مع باوك وفقا لموقع "TO10.gr" اليوناني، وسيلتقي يوم الخميس المقبل أتروميتوس الذي لعب ضده أمس بقميص فولوس، ثم الأحد المقبل فولوس فريقه السابق.

وكان وردة قد خرج معارا لـ أتروميتوس ولاريسا قبل أن ينتقل لفولوس قبل بداية الموسم الجاري بشكل نهائي، بعدما بدأ مسيرته في اليونان بقميص بانتوليكوس في 2015.

وخاض وردة بقميص باوك 36 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات.

ويحتل باوك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 28 نقطة من 13 مباراة بفارق 7 نقاط عن أولمبياكوس المتصدر.