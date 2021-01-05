كومان يرفض التحدث عن سواريز.. ويطالب لاعبيه بحل أزمة الهدف الواحد

رفض رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الرد على أسئلة الصحفيين حول لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد الحالي والذي تسبب في رحيله عن البلوجرانا في الصيف الماضي.

سواريز رحل عن صفوف برشلونة نحو أتليتكو مدريد بعدما أخبره كومان بأنه لن يكون في حساباته بالموسم الجديد، وها هو يتألق ويتصدر جدول هدافي المسابقة.

وقال كومان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أنا لا أحب الإجابة على الأسئلة حول لويس سواريز لأنه لم يعد لاعبا في صفوف برشلونة".

وأضاف "أنا أحترمه، لكن علي التركيز مع مهاجمي فريقي وقدرتهم على التطور".

وتابع "أحد أكبر مشاكلنا هي أننا نسجل هدف وحيد من 6 فرص، ولذلك يقاتل كل فريق يلعب ضدنا لتسجيل التعادل".

وأردف "أعتقد أن الحل بسيط وهو ضرورة التسجيل مرة ثانية".

وشدد المدرب الهولندي "علينا أن نكون أكثر فاعلية أمام مرمى المنافسين لأننا الفريق الأكثر خلقاً للفرص".

ويلعب برشلونة ضد أتليتك بلباو الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإسباني.