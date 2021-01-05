كومان يرفض التحدث عن سواريز.. ويطالب لاعبيه بحل أزمة الهدف الواحد

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 23:00

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

رفض رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الرد على أسئلة الصحفيين حول لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد الحالي والذي تسبب في رحيله عن البلوجرانا في الصيف الماضي.

سواريز رحل عن صفوف برشلونة نحو أتليتكو مدريد بعدما أخبره كومان بأنه لن يكون في حساباته بالموسم الجديد، وها هو يتألق ويتصدر جدول هدافي المسابقة.

وقال كومان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أنا لا أحب الإجابة على الأسئلة حول لويس سواريز لأنه لم يعد لاعبا في صفوف برشلونة".

أخبار متعلقة
قائد ليفربول: نحن محبطون ونشعر بالاستياء.. علينا العودة بقوة أمام فيلا ويونايتد برشلونة بلا كورونا مؤتمر بيرلو: من الطبيعي أن نعتمد على رونالدو.. وكل شيء تغير في ميلان ومالديني باق بوكيتينو: تدريب سان جيرمان حلم راودني دائما

وأضاف "أنا أحترمه، لكن علي التركيز مع مهاجمي فريقي وقدرتهم على التطور".

وتابع "أحد أكبر مشاكلنا هي أننا نسجل هدف وحيد من 6 فرص، ولذلك يقاتل كل فريق يلعب ضدنا لتسجيل التعادل".

وأردف "أعتقد أن الحل بسيط وهو ضرورة التسجيل مرة ثانية".

وشدد المدرب الهولندي "علينا أن نكون أكثر فاعلية أمام مرمى المنافسين لأننا الفريق الأكثر خلقاً للفرص".

ويلعب برشلونة ضد أتليتك بلباو الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإسباني.

برشلونة رونالد كومان
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوباما: سألعب لـ الأهلي في حالة واحدة.. ولم أماطل لتجديد تعاقدي مع الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
نهائي كوبا سود أمريكانا 2020 دون جماهير بسبب كورونا ساعة | أمريكا
اللجنة الأولمبية التونسية توقف رئيس اتحاد الكرة التونسي 4 سنوات 2 ساعة | إفريقيا
مدرب الأهلي: أتمنى أن نتأهل لنهائي كأس العالم للأندية.. وأحمد ريان مستمر 2 ساعة | الدوري المصري
مورينيو يفوز في "المباراة الأهم له مع توتنام".. الديوك إلى نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
هاني سعيد: ما يتعرض له رمضان صبحي ليس طبيعيا.. ومن الوارد ضم لاعبين جدد في يناير 2 ساعة | الدوري المصري
المصري يعلن إصابة ثلاثي الفريق بفيروس كورونا 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك: أغلقنا باب مفاوضات الرحيل لأي لاعب.. ورأي باتشيكو في مستقبل مصطفى محمد سيكون مكتوبا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي 4 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري
قد ينال إعجابك