صعوبة لحاق عبد الرحمن مجدي بمواجهة الرجاء في البطولة العربية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 22:23

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الأهلي - الإسماعيلي

تزداد صعوبة لحاق عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي بمباراة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

وحسبما علم FilGoal.com فأن اللاعب لا زال يعاني من آثار التمزق العضلي الذي تعرض له.

ومن المنتظر أن يخوض عبد الرحمن فترة تأهيل تمنع لحاقه بالفريق المسافر إلى المغرب.

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وتغادر بعثة الدراويش يوم الجمعة المقبل لخوض مواجهة الإياب بعدما انتهى الذهاب بهدف دون مقابل.

وتعرض عبد الرحمن مجدي للإصابة في الدقائق الأخيرة من مواجهة الإنتاج الحربي التي انتهت بالتعادل 3-3.

وسجل عبد الرحمن هدفا واحدا في مباراتين خلال الموسم الحالي من الدوري المصري.

وكان اتحاد جدة السعودي قد حسم تأهله بقيادة أحمد حجازي لنهائي البطولة العربية بالفوز على الشباب السعودي بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

عبد الرحمن مجدي الإسماعيلي البطولة العربية
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