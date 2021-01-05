كاسانو مهاجما ديبالا: عندما يتعرض للضغط يتبول على نفسه

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 21:50

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - ليون

هاجم أنطونيو كاسانو لاعب منتخب إيطاليا السابق، باولو ديبالا لاعب يوفنتوس.

وارتبط اسم ديبالا بالرحيل عن يوفنتوس في الصيف المقبل في ظل اهتمام عدة أندية إنجليزية بالحصول على خدماته

وقال كاسانو في حديثه مع كريستيان فييري عبر "تويتش": "كل المدربين الذين مروا على يوفنتوس لم يعتبروه مهما، أنا اتسائل إذا كان بطلا أو لاعبا كبيرا".

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وأضاف "بالنسبة لي ليس بطلا، هو لا يصنع الفارق، يسجل أهدافا جيدة، مثلما رأيت لورينيزو إنسيني وأنطونيو دي ناتالي يفعلون".

وواصل "لكن إذا أردت أن ترتدي القميص رقم 10 الخاص بيوفنتوس، عليك أن تكون ذو مستوٍ أعلى".

وأكمل "أشعر بذلك، عندما يتعرض للضعط يتبول على نفسه، ومن ثم يطالب بـ 10 ملايين يورو في الموسم!".

وكان ديبالا قاب قوسين أو أدنى من مغادرة يوفنتوس الموسم قبل الماضي لصفوف مانشستر يونايتد أو توتنام لكن رفض العروض المقدمة له.

ومنذ انضمامه لصفوف يوفنتوس في 2015، خاض "لا جويا" 242 مباراة وسجل 98 هدفا وصنع 38 في جميع المسابقات محققا 10 ألقاب.

الموسم الجاري شارك ديبالا في 14 مباراة سجل 3 أهداف.

الدوري الإيطالي باولو ديبالا يوفنتوس أنطونيو كاسانو
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