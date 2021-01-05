خبر في الجول – الزمالك ينوي تعديل عقد الونش بعد رفض عرض أهلي جدة

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 21:36

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الإسماعيلي - الونش

تنوي لجنة الكرة بالزمالك رفع طلبا لإدارة النادي بتعديل تعاقد محمود حمدي "الونش" بعد رفض عرض أهلي جدة السعودي حسبما علم FilGoal.com.

ومن المقرر أن تدرس إدارة النادي طلب لجنة الكرة فور تسلمه خلال الأيام المقبلة.

وكان أهلي جدة تقدم بعرض لضم الونش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء ولكن الزمالك رفضه بشكل قاطع.

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وقال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك في وقت سابق: "لم نفكر في عرض أهلي جدة الذي كان جادا".

وأتم "جايمي باتشيكو مدرب الفريق رفض بشكل قاطع رحيل الونش عن الزمالك".

صاحب الـ 25 عاما، يقدم مستويات كبيرة مع الأبيض، خاصة في الموسم الماضي.

الونش انضم للزمالك من طلائع الجيش في صيف 2016.

ومنذ ذلك الحين، لعب الونش 136 مباراة بالقميص الأبيض.

وحصد الونش مع الزمالك 6 ألقاب، يتصدرهم لقب الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

ولدى الونش مباراتين دوليتين في رصيده مع الفراعنة.

الونش الزمالك
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