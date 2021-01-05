برشلونة بلا كورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 21:33

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - ميسي - برشلونة - ريال سوسيداد

أكد نادي برشلونة عدم إصابة أي لاعب بفيروس كورونا داخل الفريق، بعد ساعات من الإعلان عن ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا بين الطاقم الفني للفريق الأول

وأفاد برشلونة في بيان مساء الثلاثاء: "طبقاً لما ينص عليه بروتوكول الدوري الإسباني، خضع جميع أعضاء الفريق الأول لفحوصات فيروس كورونا، ولم تُظهر النتائج أي إصابة بالفيروس".

وأضاف البيان "عليه تقرر إجراء تمرين الثلاثاء في حصة مسائية، قبل أن يعقد المدرب رونالد كومان مؤتمره الصحفي للحديث عن مباراة الأربعاء ضد أتليتك بلباو".

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يوم الإثنين، أعلن النادي الإسباني ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا بين الطاقم الفني للفريق الأول، مما تسبب في تأجيل التدريب الجماعي للفريق المقرر له صباح الثلاثاء.

ولم يكشف برشلونة عن أسماء الثنائي المصاب.

وأبلغ نادي برشلونة السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا بإصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا.

وبناء على ذلك قرر برشلونة إجراء مسحة طبية جديدة لكل الفريق صباح يوم الثلاثاء، ليحدد موقفه من خوض التدريبات الجماعية قبل مواجهة بلباو.

ويلعب برشلونة ضد أتليتك بلباو الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدوري الإسباني.

برشلونة رونالد كومان
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