مصر 2021 - الفراعنة يتفوقون على اليابان 34-29 وديا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 19:50

كتب : بسام أبوبكر

كرة يد - منتخب مصر

تفوق منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الياباني بنتيجة 34-29 في المباراة الودية التي أقيمت في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 17-16 وشهد ندية واضحة بين المنتخبين وفي الشوط الثاني تألق الفراعنة وتفوقوا وتمكنوا من زيادة الفارق بشكل كبير.

وحضر أشرف صبحي وزير الرياضة وهشام نصر رئيس اللجنة المنظمة وحسين لبيب مدير البطولة.

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كما سمح لحضور الجماهيري المباراة وفق الإجراءات الاحترازية مع التشديد على ارتداء الكمامة والتباعد بين المقاعد وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

وتلعب اليابان ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات كرواتيا وقطر وأنجولا.

فيما يلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة مع التشيك وتشيلي والسويد.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد في نسختها السابعة والعشرين في الفترة من 13 إلى 31 من يناير الجاري.

وتقام البطولة على ملاعب القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر الجديدة وبرج العرب.

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