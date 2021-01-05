رئيس الزمالك: لا أتدخل في شؤون فريق الكرة.. نعمل من أجل مصلحة النادي فقط

قال عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك إنه لا صحة لما يتردد عن تدخله في عمل فريق كرة القدم بالتفاوض مع بعض نجوم الفريق.

وأوضح في تصريحاته عبر موقع الزمالك الرسمي "أدعم العمل المؤسسي وهناك لجنة مسؤولة عن ملف فريق كرة القدم".

وواصل "اللجنة مسؤولة عن فريق الكرة وتتابع كافة الملفات المتعلقة به وهي التي تتفاوض مع نجوم الكرة أما إدارة الزمالك فهي تدرس القارات النهائية وتعتمدها ولا تتدخل في شؤون الفريق".

وأتم عماد عبد العزيز تصريحاته "نجتمع مع رؤساء اللجان والأجهزة في مختلف القطاعات لمحاولة تسيير الأمور وحل كل الملفات الشائكة ونعمل من أجل مصلحة الزمالك".