إصابة جناح يوفنتوس بفيروس كورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 19:19

كتب : FilGoal

خوان كوادرادو - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس إصابة خوان كوادرادو لاعب الفريق بفيروس كورونا ووضعه في العزل الصحي.

وكشف يوفنتوس في بيانه "ظهرت بعض الأعراض الخفيفة على كوادرادو ثم أجرى فحص طبي أظهر إيجابية مسحة فيروس كورونا".

وأضاف البيان "تم وضع اللاعب الكولومبي في عزل صحي والنادي على اتصال مع السلطات الصحية لتحديد البروتوكولات المطلوبة للسماح بأنشطة التدريب".

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وكان النادي قد أعلن إصابة أليكس ساندرو بفيروس كورونا قبل ساعات.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة ميلان في قمة الجولة 16 من الدوري الإيطالي مساء الأربعاء.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 27 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام نابولي، بينما ميلان في الصدارة برصيد 37 نقطة من 15 مباراة.

خوان كوادرادو يوفنتوس
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