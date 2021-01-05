وكيله لـ في الجول: لا توجد أزمات مالية بين رمضان صبحي والأهلي

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 17:25

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي

نفى علي صقر وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر الأخبار التي أشارت إلى وجود أزمة مالية بين موكله وبين النادي الأهلي.

وقال علي صقر لـFilGoal.com: "ما أعلمه أن الأهلي يحول المكافآت المالية لحسابات اللاعبين أولا بأول وهو ما حدث مع رمضان بعد تتويج الفريق بلقب الدوري المصري".

وأضاف "لا توجد أي أزمات أو مطالبات مالية لدينا بشأن مستحقات لم يتم دفعها لرمضان صبحي أو مكافآت نظير البطولات التي شارك فيها مع الأهلي".

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وواصل "رمضان أغلق هذه الصفحة تماما من حياته ولا يفكر حاليا إلا مع فريقه بيراميدز".

وأتم تصريحاته "وبالتأكيد نتمنى أيضا التوفيق والنجاح للنادي الأهلي".

وانضم رمضان صبحي لصفوف بيراميدز بداية الموسم الجاري من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بعد نهاية إعارته مع الأهلي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. بعد الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

الأهلي رمضان صبحي بيراميدز الدوري المصري
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