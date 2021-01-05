سكاي: ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم جيرو

انضم نادي ميلان إلى سباق ضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في يناير وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن ميلان يواجه منافسة قوية حاليا من يوفنتوس للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي صاحب الـ34 عاما.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أوضحت أن يوفنتوس لديه 3 خيارات لتدعيم مركز المهاجم في فريقه، فبجانب جيرو، هناك أركاديوش ميليك وفيرناندو يورنتي ثنائي هجوم نابولي.

وينتهي عقد جيرو صاحب الـ34 عاما مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري.

وشارك الدولي الفرنسي خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف.

ولعب جيرو بقميص تشيلسي في 103 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 37 هدفا وصنع 14 آخرين.