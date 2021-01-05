مصر 2021 - مشرف منتخب فرنسا: الفراعنة لديهم شعبية في أوروبا بسبب المحترفين وإنجاز 2001

كشف هشام سعيد نجم فريق سبورتنج السابق والمدرب السابق لنادي ميتز الفرنسي عن شعبية منتخب مصر لكرة اليد في أوروبا بسبب نجاح المحترفين وإنجاز بطولة العالم 2001.

ويعمل هشام سعيد كمشرف على مشاركة منتخب فرنسا بشأن ما يتعلق بالفريق داخل وخارج الملعب.

وقال هشام سعيد لـ FilGoal.com: "مصر قادرة على إبهار العالم بتقديم نسخة فريدة واستثنائية لكأس العالم، الإجراءات الإحترازية التي تطبقها مصر تضاهى ما يتم العمل به في أوربا بشكل ممتاز".

وكشف "منتخب مصر لكرة اليد يحظى بشعبية جارفة في أوربا خاصة في فرنسا، وفي ظل نجاح محترفين مثل أحمد الأحمر وممدوح هاشم ومحمد سند ويحيى خالد ومروة عيد ، كما إن ما قدمه جيل 2001 مازالت أصداءه مستمرة حتى الآن، كما إن حصول منتخب الشباب على المركز الرابع وحصول منتخب الناشئين على بطولة العالم ساهم في تسليط الضوء على اللعبة في مصر على الصعيد الخارجي".

وأوضح سعيد "أتواجد في بطولة كأس العالم كمشرف على مشاركة المنتخب الفرنسي في كل ما يتعلق بمشاركته في البطولة داخل وخارج الملعب، هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة بمثابة الأب الروحي لي كلفني بهذه المهمة خاصة إنني متواجد في فرنسا منذ 22 عاما لعبت خلالها وقمت بتدريب العديد من الفرق آخرها نادي ميتز".

وأضاف سعيد "منتخب فرنسا من المقرر أن يصل القاهرة يوم 12 يناير، إذ يرتبط بمواجهة منتخب صربيا في تصفيات أوربا قبلها ، ولن يكن هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات ودية او جولات سياحية بسبب ضيق الوقت والاحتياطات الخاصة بفيروس كورونا".

وتابع "منتخب فرنسا من أقوى واعرق فرق أوربا وبالتأكيد لديه طموحات كبيرة في البطولة .. المدير الفني جيوم جيل يتعامل مع كل مرحلة بشكل مستقل ويتطلع للوصول الى المربع الذهبي كهدف أول ومن ثم المنافسة على اللقب ولديهم ترسانة من أفضل اللاعبين في العالم".

وأتم تصريحاته "مصر تطبق إجراءات صارمة من اجل نجاح البطولة وقد شاهدنا ذلك عند وصول منتخب اليابان .. الكابتن هشام نصر يطبق نظام الكبسولة بحيث يتم عزل الفرق والوفود مباشرة وإجراء مسحات على أعلى مستوى ، وهو ما يمنح مؤشرات إيجابية للمنتخبات المشاركة ويعطي مؤشرات قوية على نجاح غير مسبوق للبطولة"