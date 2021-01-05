مصر 2021 - مدرب اليابان: تنظيم البطولة بشكل ممتاز.. ونريد إظهار ثقافتنا للعالم

أشاد داجور سيجوردسون المدير الفني لمنتخب اليابان بتنظيم مصر للبطولة بشكل رائع وذلك خلال حواره مع موقع البطولة.

ويشارك منتخب اليابان للمرة رقم 15 في تاريخه ببطولة العالم لكرة اليد، وذلك في نسختها رقم 27، مصر 2021.

وتلعب اليابان ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات كرواتيا وقطر وأنجولا.

وتشارك اليابان في البطولة بعد احتلال المركز الثالث في بطولة أمم آسيا 2020، وكان المركز الأفضل لمحاربي الساموراي في بطولات العالم هوالمركز العاشر في نسخة عام 1970.

اليابان التي احتلت المركز الـ 24 والأخير في بطولة العالم الأخيرة بألمانيا والدنمارك تريد تحسين مركزها في البطولة المقبلة، تحت قيادة المدرب الأيسلندي داجور سيجوردسون.

وقال داجور سيجوردسون في تصريحات لموقع مصر 2021: "منذ وصولنا ونحن سعداء ابتداء بعملية الاستقبال حتى وصولنا لفندق الإقامة ولاعبينا في حالة صحية جيدة وقد انتهينا من أول تدريب لنا في مصر يوم الإثنين وخطوة بخطوة نمضي ونتطلع للأفضل".

وأضاف: "نحاول أن لا نرى الأشياء بشكل درامي على ما يحدث في العالم ، فنحن فقط نركز أن نبقى في حالة صحية جيدة كل يوم وحتى الآن كلشيء يسير بسلاسة وبصورة جيدة ونأمل أن يستمر ذلك".

وعن وصول فريقه مبكرا إلى القاهرة استعدادا للبطولة ، علق المدرب: "نعم وصلنا مبكرا فقد اتفقنا على ذلك مع الاتحاد المصري لكرة اليد ونحن على علاقة جيدة معهم وقد تحدثنا عن احتمالية مواجهتنا لمنتخب مصر قبل بداية البطولة فقد قمنا بإلغاء مبارياتنا في أوروبا وقررنا القدوم إلى القاهرة".

وتابع عن مواجهة مصر وديا قبل البطولة: "جميع الفرق ستلعب مبارة واحدة قبل بداية البطولة وهناك بعض الفرق التي لن تلعب مباراة ، لكن نحن سنلعب مباراتين أمام مصر وأرى أنها فرصة جيدة للغاية لنبقى مستعدين وندخل في أجواء البطولة".

وعن رأيه في مجموعته، قال المدرب الأيسلندي: "نعم لقد وقعنا في مجموعة قوية تضم قطر وأنجولا وكرواتيا لكن نريد أن نحسن من مركزنا عما حققناه في آخر بطولة وفريقنا متحمس للغاية هذه المرة ونتطلع للتحديات الكبيرة".

ويلعب منتخب اليابان ضمن المجموعة الثالثة التي ستُلعب مبارياتها في صالة برج العرب.

وبالحديث عن نظام البطولة الجديد بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة، أوضح مدرب الساموراي: "أرى أن مشاركة 32 منتخبا لأول مرة ليس في صالح الفرق الكبيرة لكن كله في صالح كرة اليد وجعلها رياضة أكبر وعالمية وهو شيء إيجابي لكل الفرق التي تعاني للتأهل لبطولة العالم.. الآن الكل لديه فرصة للمشاركة في المونديال".

وعن نجاح مصر في تنظيم الحدث الكبير واتخاذ الإجراءات الاحترازية ، علق المدرب: "نستطيع أن نرى بسهولة هذا التنظيم الكبير والحفاظ على صحة اللاعبين فهي أوقات صعبة على الجميع وأتمنى أن تجري الأمور على مايرام للمشاركين والمنظمين".

وفي النهاية وجه داجور سيجوردسون رسالة لجماهير اليابان قبل انطلاق البطولة وكانت : "نحن دائما نبذل قصارى جهدنا لنسعد الشعب الياباني ونجعل مشجعينا فخورين بنا ونسعى أن نظهر للعالم ثقافتنا وهي عدم الاستسلام فقد أنهينا آخر بطولة في المركز الأخير ونريد تحسين ذلك".