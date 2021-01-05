بيراميدز في بيان: إيقاف وادي غريب وبه "شبهة تربص من الحكم تجاه اللاعب وناديه"

استنكر نادي بيراميدز في بيان صحفي العقوبة التي وُقعت على مهاجمه محمود وادي بإيقافه 8 مباريات بجانب تغريمه، موضحا أن هناك "شبهة تربص من الحكم تجاه اللاعب وناديه".

ونشر بيراميدز بيانا قال فيه كل ما يلي:

"نستغرب تماما ما دونه الحكم في تقريره بعد طرد وادي، بأن اللاعب قام بسبه".

"بمراجعة الفيديو الخاص باللقطة، الحكم محمود ناجي ذهب لمراجعة اللقطة واتخذ قراره وأشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب".

"والغريب أن وادي قبل أن يشهر الحكم بطاقته الحمراء في وجهه توجه إلى خارج الملعب مباشرة دون أي اعتراض على قرار الحكم احتراما للقرار ولعدم إضاعة الوقت خاصة وأن الفريق كان متأخرا في النتيجة".

"فوجئنا بالظلم البين الواقع على مهاجمنا في تقرير الحكم والذي تسبب في إيقافه 8 مباريات وعقوبة مالية قاسية قدرها 100 ألف جنيه، رغم أن اللاعب لم يكن يقصد الضرب بدون كرة وكان احتكاكا عاديا بجانب أنه لم يتحدث مع الحكم بعد القرار نهائيا وخرج مباشرة بدون اعتراض، ما يشير لشبهة التربص الشديد من الحكم تجاه اللاعب وناديه".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قد خاطبت بيراميدز وأخطرته بإيقاف وادي 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

وشهد لقاء الإنتاج الحربي ضد بيراميدز طرد وادي بعد تدخل على معاذ الحناوي، وبعد مراجعة تقنية حكم الفيديو تبين أن اللعبة تستحق الطرد، ليقوم حكم المباراة بطرد اللاعب.

وتفوق بيراميدز بنتيجة 3-2 أمام الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وتحصل أحمد سامي مدافع بيراميدز على إنذار في المباراة بعد ارتكابه لركلة جزاء، وكان ذلك هو الإنذار الثالث له ما يعني غيابه عن المباراة المقبلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي مساء الثلاثاء ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي يوم 8 يناير المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ6 من الدوري المصري الممتاز.