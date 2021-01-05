بيراميدز في بيان: إيقاف وادي غريب وبه "شبهة تربص من الحكم تجاه اللاعب وناديه"

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 16:14

كتب : FilGoal

شعار نادي بيراميدز

استنكر نادي بيراميدز في بيان صحفي العقوبة التي وُقعت على مهاجمه محمود وادي بإيقافه 8 مباريات بجانب تغريمه، موضحا أن هناك "شبهة تربص من الحكم تجاه اللاعب وناديه".

ونشر بيراميدز بيانا قال فيه كل ما يلي:

"نستغرب تماما ما دونه الحكم في تقريره بعد طرد وادي، بأن اللاعب قام بسبه".

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز - رمضان صبحي والسعيد يقودان الهجوم ضد الاتحاد الليبي بيراميدز يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة الاتحاد الليبي مختار: كنت أتمنى أن يكون لاعبي بيراميدز أفضل من ذلك.. كرة القدم ظالمة جدا

"بمراجعة الفيديو الخاص باللقطة، الحكم محمود ناجي ذهب لمراجعة اللقطة واتخذ قراره وأشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب".

"والغريب أن وادي قبل أن يشهر الحكم بطاقته الحمراء في وجهه توجه إلى خارج الملعب مباشرة دون أي اعتراض على قرار الحكم احتراما للقرار ولعدم إضاعة الوقت خاصة وأن الفريق كان متأخرا في النتيجة".

"فوجئنا بالظلم البين الواقع على مهاجمنا في تقرير الحكم والذي تسبب في إيقافه 8 مباريات وعقوبة مالية قاسية قدرها 100 ألف جنيه، رغم أن اللاعب لم يكن يقصد الضرب بدون كرة وكان احتكاكا عاديا بجانب أنه لم يتحدث مع الحكم بعد القرار نهائيا وخرج مباشرة بدون اعتراض، ما يشير لشبهة التربص الشديد من الحكم تجاه اللاعب وناديه".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قد خاطبت بيراميدز وأخطرته بإيقاف وادي 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

وشهد لقاء الإنتاج الحربي ضد بيراميدز طرد وادي بعد تدخل على معاذ الحناوي، وبعد مراجعة تقنية حكم الفيديو تبين أن اللعبة تستحق الطرد، ليقوم حكم المباراة بطرد اللاعب.

وتفوق بيراميدز بنتيجة 3-2 أمام الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وتحصل أحمد سامي مدافع بيراميدز على إنذار في المباراة بعد ارتكابه لركلة جزاء، وكان ذلك هو الإنذار الثالث له ما يعني غيابه عن المباراة المقبلة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي مساء الثلاثاء ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي يوم 8 يناير المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ6 من الدوري المصري الممتاز.

في الدوري بيراميدز محمود وادي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي: ميلان يزاحم يوفنتوس على ضم جيرو 7 دقيقة | الدوري الإيطالي
مصر 2021 - مشرف منتخب فرنسا: الفراعنة لديهم شعبية في أوروبا بسبب المحترفين وإنجاز 2001 22 دقيقة | رياضات أخرى
مورينيو: مباراة برينتفورد الأهم لي مع توتنام.. ولن أسمح بمعاقبة فريقي بسبب ضغط المباريات 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصر 2021 - مدرب اليابان: تنظيم البطولة بشكل ممتاز.. ونريد إظهار ثقافتنا للعالم 29 دقيقة | رياضات أخرى
بيراميدز في بيان: إيقاف وادي غريب وبه "شبهة تربص من الحكم تجاه اللاعب وناديه" 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - إيقاف وادي 8 مباريات وتغريمه لـ"سب الحكم عقب الطرد" 49 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - كريم درويش.. من أجل نجاح جديد في منصب الاتحاد الدولي 50 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سافر تونس ولن يتواجد ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك