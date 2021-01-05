من أجل الأولمبياد.. مرموش إلى الدرجة الثانية في ألمانيا على سبيل الإعارة

انتقل عمر مرموش لاعب فولفسبورج بشكل رسمي إلى سانت باولي أحد فرق الدرجة الثانية في ألمانيا على سبيل الإعارة.

عمر مرموش النادي : سانكت باولي سانكت باولي

وكشف نادي سانت باولي عن انتقال اللاعب المصري حتى نهاية الموسم الجاري معارا من فولفسبورج.

ويلعب سانت باولي في الدرجة الثانية بألمانيا ويحتل المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط من 13 مباراة خاضهم الفريق.

وقرر مرموش ترك فولسفبورج الذي ينافس في الدوري الألماني في المركز السادس على بعد نقطة من بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع، بحثا عن المشاركة من أجل فرصة المشاركة في الأولمبياد مع منتخب مصر الأولمبي خلال الصيف المقبل.

وفضل اللاعب التواجد مع سانت باولي من أجل وجود فرصة مشاركة أفضل رغم تواجد الفريق في الدرجة الثانية من أجل حلم المشاركة في الأولمبياد.

وكان اللاعب المصري -21 عاما- قد انتقل إلى فولفسبورج من وادي دجلة في صيف 2017 وانتقل لصفوف الفريق الأول في الفريق الألماني في يوليو الماضي.

وشارك مرموش مرتين في كأس ألمانيا ومرة واحدة في الدوري الأوروبي ومرة أخرى في تصفيات الدوري الأوروبي.

ولعب مرموش في 36 مباراة مع فريق فولفسبورج الثاني بالدرجة الرابعة وسجل 11 هدفا وصنع 2 آخرين.