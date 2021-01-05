دايلي ميل: بايرن يفاوض لاعب ريدينج لضمه مجانا بعد نهاية عقده

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 14:33

كتب : FilGoal

عمر ريتشاردز

دخل نادي بايرن ميونيخ في مفاوضات مع ممثلي عمر ريتشاردز مدافع ريدينج لضمه بشكل مجاني بنهاية الموسم الجاري. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الأندية من خارج إنجلترا بإمكانها حاليا التفاوض مع اللاعب والتوقيع على اتفاق مبدئي لضمه بشكل مجاني بنهاية الموسم.

ويمتد عقد اللاعب صاحب الـ22 عاما مع ريدينج حتى الصيف، ولن يوقع على عقد جديد مع فريقه وفقا للتقرير.

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وفي حالة الاتفاق على البنود الشخصية، سيصبح لاعبا لبايرن مجانا بنهاية الموسم.

الظهير الأيسر الإنجليزي تم تصعيده للفريق الأول في ريدينج خلال صيف 2017.

ولعب ريتشاردز منذ ذلك الحين مع ريدينج في 83 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف.

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