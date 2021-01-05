توتوسبورت: تولوز يطلب 15 مليون يورو للتخلي عن نجمه إلى ميلان

طلب نادي تولوز الفرنسي 15 مليون يورو من أجل التخلي عن كواديو كوني هدف ميلان هذا الشتاء.

كواديو كونيه النادي : تولوز ميلان

ويرغب ميلان في ضم لاعب الوسط الشاب والبالغ من العمر 19 عاما.

وكشفت صحيفة توتوسبورت أن باولو مالديني المدير التقني يعمل على التفاوض مع تولوز من أجل ضم كوني.

وتزعم الصحيفة أن ميلان ليس مستعدا لدفع 15 مليون يورو القيمة التي حددها نادي تولوز.

ويسعى ميلان للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة إعارة حتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء.

وأشار التقرير إلى مراقبة ميلان للاعب مع منتخب فرنسا تحت 18 عاما لفترة من الوقت قبل أن يزيد الاهتمام هذا الشتاء.

ويتصدر ميلان الدوري الإيطالي بـ 37 نقطة بعد 15 جولة وبفارق نقطة واحدة عن إنتر صاحب المركز الثاني.