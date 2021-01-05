الدحيل يعلن ضم كريمي لتدعيم الوسط.. واكتمال عدد الأجانب في قائمته

أعلن نادي الدحيل القطري ضم اللاعب الإيراني علي كريمي قادما من صفوف نادي قطر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وبضم كريمي لاعب الوسط الإيراني، أصبح لدى الدحيل 4 أجانب بجانب لاعب آسيوي، ليكتمل العدد المسموح به في لائحة المسابقات.

ويجيد كريمي اللعب في كل مراكز الوسط من العمق ما بين المحور والوسط وصناعة الألعاب.

ويمتلك الدحيل دودو وإديميلسون من البرازيل وكوانج سونج هان من كوريا الشمالية ويوسف المساكني من تونس والهدي بن عطية من المغرب.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم قد منحت كل ناد من أندية الدرجة الأولى في الدوري تسجيل وإشراك لاعب أجنبي خامس في قائمتها بشرط أن يكون من حاملي الجنسية العربية من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وقت تسجيله لدى الاتحاد القطري.

كما أن كوانج سونج هان لم يتم قيده مع الدحيل القطري بسبب الخلافات بين دولته والأمم المتحدة والعقوبات الموقعة على كوريا الشمالية. ما جعله يغيب عن هذا الموسم.

ورحل رامين رضايين المدافع الإيراني للفريق القطري إلى فريق السيلية معارا حتى نهاية الموسم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اهتمام الدحيل القطري بضم فرجاني ساسي لاعب الزمالك، كما قال وكيله مهند عون إن النادي القطري يرغب في ضم اللاعب الدولي التونسي.

ولا يزال الزمالك يحاول تمديد عقد ساسي لاعبه الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وانضم صاحب الـ 28 عاما للزمالك من النصر السعودي في صيف 2018.

ومنذ ذلك الحين، فاز ساسي مع الزمالك بلقب كأس مصر، ولقب الكونفدرالية الإفريقية، ولقب السوبر الإفريقي والمحلي.