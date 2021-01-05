ناينجولان: كونتي أشركني 8 دقائق ولامني في كل شئ

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 13:02

كتب : FilGoal

رادجا ناينجولان - كالياري

أبدى رادجا ناينجولان لاعب وسط إنتر المنتقل إلى كالياري على سبيل الإعارة اندهاشه من تعامل أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

راجا ناينجولان

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وانتقل ناينجولان إلى كالياري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال ناينجولان لصحيفة كوريير ديللو سبورت: "كان لدي مدرب رائع في إنتر لكني شعرت بالأذى عندما منحني ثماني دقائق فقط".

أخبار متعلقة
تقرير: سباليتي يرفض قيادة تشيلي قبل انتهاء تعاقده مع إنتر فوتبول إيطاليا: إنتر ويوفنتوس يتصارعان لضم بيللي زهانج ينفي "بشكل قاطع" شائعات بيع إنتر بهاتريك مارتينيز و6 أهداف.. إنتر يكتسح كروتوني ويواصل الضغط على ميلان

وتابع "بعد ذلك أشار إلي كمسؤول عن كل شئ في المباراة".

وشدد ناينجولان "ماذا يمكني أن أفعل في ثماني دقائق؟ لم أبد أي جدل حينها، ولا أفعل ذلك الآن لكن هكذا سارت الأمور".

وأضاف ناينجولان "أنا بصحة جيدة ولم أفوت أي تدريب ولم أتأخر أبدا دقيقة واحدة".

وعن إصابته بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي قال ناينجولان: "أشعر أنني محظوظا بسبب التعافي في غضون 10 أيام فقط".

وأضاف "هذا العام على أرض الملعب، ندافع أكثر من مجرد نتيجة ندافع ضد فيروس كورونا الذي قتل كرة القدم وقتل العالم".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يكون أول من يتم تطعيمه هو الأضعف والمسنين، أفكر في أولئك الذين لم يعد لديهم عمل أو اضطروا لإغلاق أنشطتهم".

إنتر ناينجولان كونتي
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - إيقاف وادي 8 مباريات وتغريمه لـ"سب الحكم عقب الطرد" 9 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - كريم درويش.. من أجل نجاح جديد في منصب الاتحاد الدولي 11 دقيقة | رياضات أخرى
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ساسي سافر تونس ولن يتواجد ضد طلائع الجيش 31 دقيقة | الدوري المصري
روي كين يكشف توقعاته للمنافسين على لقب الدوري الإنجليزي.. وشرط منافسة يونايتد 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاف يعلن موعد قرعة ومباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مرموش إلى الدرجة الثانية في ألمانيا على سبيل الإعارة ساعة | ميركاتو
دايلي ميل: بايرن يفاوض لاعب ريدينج لضمه مجانا بعد نهاية عقده ساعة | الدوري الألماني
أبرزهم كهربا ومؤمن زكريا وأنتوي.. صفقات شتوية صنعت الفارق في آخر عقد لـ الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 والتر بواليا.. هدّاف يُسجل من "نصف فرصة لديه عيب وحيد" 2 صفقة الأهلي الجديدة.. اسمه ليس والتر بواليا وجدل حول جنسيته 3 المتحدث باسم الزمالك: موضوع ساسي بات صداعا.. عرضنا عليه ما لا يتحمله فريق مصري 4 نادر شوقي: عرض إماراتي ضخم لـ زيزو.. وموقف ثنائي الزمالك والأهلي
قد ينال إعجابك