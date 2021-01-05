ناينجولان: كونتي أشركني 8 دقائق ولامني في كل شئ

أبدى رادجا ناينجولان لاعب وسط إنتر المنتقل إلى كالياري على سبيل الإعارة اندهاشه من تعامل أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

راجا ناينجولان النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وانتقل ناينجولان إلى كالياري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال ناينجولان لصحيفة كوريير ديللو سبورت: "كان لدي مدرب رائع في إنتر لكني شعرت بالأذى عندما منحني ثماني دقائق فقط".

وتابع "بعد ذلك أشار إلي كمسؤول عن كل شئ في المباراة".

وشدد ناينجولان "ماذا يمكني أن أفعل في ثماني دقائق؟ لم أبد أي جدل حينها، ولا أفعل ذلك الآن لكن هكذا سارت الأمور".

وأضاف ناينجولان "أنا بصحة جيدة ولم أفوت أي تدريب ولم أتأخر أبدا دقيقة واحدة".

وعن إصابته بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي قال ناينجولان: "أشعر أنني محظوظا بسبب التعافي في غضون 10 أيام فقط".

وأضاف "هذا العام على أرض الملعب، ندافع أكثر من مجرد نتيجة ندافع ضد فيروس كورونا الذي قتل كرة القدم وقتل العالم".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يكون أول من يتم تطعيمه هو الأضعف والمسنين، أفكر في أولئك الذين لم يعد لديهم عمل أو اضطروا لإغلاق أنشطتهم".