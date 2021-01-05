حوار – سيبايوس يتحدث عن: الرهان على بقاء راموس.. والعودة لريال مدريد

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 12:44

كتب : محرر في الجول

داني سيبايوس

أكد داني سيبايوس لاعب وسط أرسنال المعار من ريال مدريد على بقاء سيرخيو راموس ضمن صفوف الفريق الإسباني.

سيبايوس أجرى حوارا مع راديو كادينا سير تحدث فيه عن إعارته لأرسنال والفارق بين الدوري الإنجليزي والإسباني والكواليس التي جمعته مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

وقال سيبايوس: "لقد تحدثت مع راموس، وأعتقد أن هدفه هو الاعتزال في ريال مدريد. سأقوم بالرهان على استمراره مع الفريق".

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وعن الذكرى الخامسة لتولى زين الدين زيدان تدريب الفريق، قال: "وصول زيدان أفاد الجميع".

ورد على علاقة بينه وبين زيدان، قائلا: "لكل لاعب لاعبيه المفضلين. كان صريحا معي للغاية. لكنه المدرب الأنسب لريال مدريد".

ورغم وجوده في أرسنال للعام الثاني على التوالي إلا أنه يرغب في العودة لريال مدريد من جديد.

وقال: "هدفي هو العودة. من المهام أن تتواجد في الفريق الأفضل في العالم".

وأضاف "لأسباب مختلفة لم أغادر الفريق بالطريقة الأفضل. أعتقد أنني سأعود يوما ما وأرد العاطفة التي قدمها المشجعون لي".

وتابع "الدوري الإنجليزي أقل بدرجة (من الدوري الإسباني) لكنه أكثر شراسة على المستوى البدني".

وعن موسم أرسنال، قال: "بدأنا بشكل سيء لكننا حققنا 3 انتصارات ونأمل أن نواصل التقدم".

ويحتل أرسنال المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بعد مرور 17 جولة.

ونفى سيبايوس حدوث مشاجرة مع دافيد لويز في مران الفريق، وقال: "ما حدث كان مجرد تصادم".

وأشاد بميكيل أرتيتا مدرب أرسنال "هو مدرب مناسب لي لأنه لعب في نفس مركزي. يريد منا دائما أن نمرر للأمام".

وأتم "ريال بيتيس مختلف عن أي فريق في العالم. سأعود إلى هناك يوما ما".

وكان سيبايوس قد انتقل لريال مدريد قادما من ريال بيتيس في صيف 2017.

ولم يلعب سيبايوس إلا 56 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 5 أهداف لتتم إعارته لأرسنال في موسم 2019-2020 قبل أن تتجدد الإعارة في الموسم الحالي.

ولعب سيبايوس 60 مباراة مع أرسنال وفاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

أرسنال ريال مدريد
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