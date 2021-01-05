بيرلو: جيرو؟ قد يمنحنا يد المساعدة.. نرغب في ضم مهاجم خلال يناير

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 12:20

كتب : FilGoal

جيرو - تشيلسي

قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس إن أوليفيه جيرو قد يكون هدفا محتملا لفريقه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير الجاري. وذلك في تصريحات عبر شبكة DAZN.

وصرح بيرلو قائلا: "سيمنحنا يد المساعدة".

وواصل "نافذة الانتقالات الشتوية فُتحت بالفعل، ناقشنا مع النادي ما نريد أن نفعله، وإذا ما كانت هناك أي فرص".

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وأكمل "ربما ضم مهاجم يمكنه المشاركة والمداورة مع مهاجمينا".

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد أوضحت أن يوفنتوس لديه 3 خيارات لتدعيم مركز المهاجم في فريقه، فبجانب جيرو، هناك أركاديوش ميليك وفيرناندو يورنتي ثنائي هجوم نابولي.

وينتهي عقد جيرو صاحب الـ34 عاما مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري.

وشارك الدولي الفرنسي خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف.

في إيطاليا سوق الانتقالات
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