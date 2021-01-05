سكاي: تواصل من أياكس وولفرهامبتون لضم إريكسن

الثلاثاء، 05 يناير 2021 - 11:46

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - إنتر

تواصل مسؤولو أياكس ونادي ولفرهامبتون من أجل ضم كريستيان إريكسن لاعب إنتر في سوق الانتقالات الشتوية.

وكان إنتر قد أعلن عن رغبته في رحيل اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية بعد خروجه من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني.

وأفادت قناة سكاي سبورت إيطاليا أن اللاعب الدنماركي لم يتلق عروض رسمية حتى الآن.

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وكشف تقرير سكاي عن تواصل بين أياكس وممثلي اللاعب وهناك انفتاح على عودته إلى الفريق الهولندي من جديد.

وأشار التقرير إلى اهتمام من ولفرهامبتون لضم اللاعب لكن لم يرتق الأمر لعروض رسمية.

ولعب إريكسن أربع سنوات مع أياكس وكان قد انتقل إلى صفوف توتنام في صيف 2013.

وتوج إريكسن مع أياكس بلقب الدوري ثلاث مرات وكأس هولندا مرة واحدة وكأس السوبر الهولندي مرة واحدة.

إنتر ولفرهامبتون إريكسن
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