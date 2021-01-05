موندو ديبورتيفو: برشلونة يجدد عقد ريكي بويج

قررت إدارة نادي برشلونة تجديد عقد ريكي بويج لاعب وسط الفريق بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ونشرت الصحيفة تقريرا يفيد بأن برشلونة قرر تفعيل البند الموجود في عقد بويج بتجديد تعاقده تلقائيا حتى عام 2023 مؤكدة على أن الإعلان الرسمي على التجديد سيكون قريبا.

وينتهي عقد بويج صاحب الـ21 عاما مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

ورغم تفعيل البند إلا أن بويج لم يدخل ضمن خطط رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة هذا الوسم. حيث شارك لمدة 78 دقيقة فقط مُقسمة على 5 مباريات.

وكانت عدة فرق من ضمنها أرسنال، ترغب في ضم بويج في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بحسب العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية.

ويعد بويج من خريجي أكاديمية برشلونة.

وشارك بويج في 20 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة في كل المسابقات وصنع 3 أهداف.

وفاز بويج بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة موسم 2018-2019، كما حقق لقب دوري أبطال أوروبا للشباب موسم 2017-2018.