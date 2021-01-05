إبراهيموفيتش يلمح إلى عودته قريبا

ألمح زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان لعودته إلى الملاعب قريبا لكن شبكة سكاي سبورتس تصر أن اللاعب لن يلحق بمواجهة يوفنتوس.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

ويستضيف ميلان فريق يوفنتوس مساء غد الأربعاء في قمة الجولة 16 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويأمل مشجعو ميلان استعادة إبراهيموفيتش قبل اللقاء الهام في مشوار الحفاظ على صدارة المسابقة.

ويغيب إبراهيموفيتش عن الملاعب منذ 22 نوفمبر بعد تعرضه للإصابة في فوز ميلان على نابولي 3-1 خارج أرضه.

ونشر إبراهيموفيتش مقطع فيديو قصيرا من تدريبات اليوم وكتب عليه "قريبا".

وتزعم شبكة سكاي سبورتس أن آمال جماهير ميلان لن تحقق واللاعب من المتوقع ألا يلحق بمواجهة يوفنتوس.

وكان ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان قد شدد على تركيز إبراهيموفتيش على تعافيه سريعا لكن لم يحدد موعد عودته.

ويتصدر ميلان مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة عقب مرور 15 جولة، بينما يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 27 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام نابولي.