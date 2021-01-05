خمسة تبديلات والاستعانة بالفيديو في آخر 3 مباريات من كأس الرابطة الإنجليزية

وافقت رابطة دوري كرة القدم الإنجليزية على إجراء كل فريق لخمسة تبديلات في مباريات نصف نهائي ونهائي كأس الرابطة.

كما أعلنت الاستعانة بتقنية الفيديو في المباريات الثلاث.

ولم تتم الاستعانة بالفيديو في الأدوار السابقة من البطولة والتي جرت بنظام الثلاثة تبديلات.

وإذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، في نصف النهائي والنهائي، يلعب المتنافسان شوطين إضافيين، بخلاف الأدوار السابقة التي حسمتها ركلات الترجيح بعد التعادل في 90 دقيقة.

ويجري الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز بنظام الثلاثة تبديلات بعد تصويت الأندية على عدد التبديلات المسموح بها مطلع الموسم.

الأمر الذي انتقده مدربون معللين ذلك بحاجتهم بإجراء الكثير من التبديلات بسبب ضغط المباريات.

وتقام بطولات أخرى بنظام الخمسة تبديلات بخلاف الدوري الإنجليزي.

ويلعب توتنام يوم الثلاثاء ضد برينتفورد في نصف نهائي كأس الرابطة.

بينما يستضيف مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي يوم الأربعاء في قمة مرتقبة.

ويجري النهائي في ملعب ويمبلي في 25 إبريل المقبل.